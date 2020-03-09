المجلس الانتقالي يصعد في أبين ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى زنجبار

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: بعد ساعات من عزل القطيف.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في كافة مدن المملكة اعتبارا من الغد وتعلن حالة الطوارئ شاهد بالفيديو: كيف اجتاحت أسراب الجراد مناطق زراعية جنوب العراق عاجل: بعد عزل وإغلاق القطيف وتعليق الدراسة في كافة المناطق.. السعودية تعلن تأجيل أكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة.. ماذا يحدث؟ ضابط جيش يعلق على محاولة الانقلاب في السعودية واعتقال كبار أمراء “آل سعود”.. ويكشف مفاجأة

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