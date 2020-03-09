شكرا لقرائتكم خبر عن غلاف الآس : ريال مدريد يفقد الصدارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاي كورة- سلطت صحيفة الآس الإسبانية الضوء عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الإثنين على الهزيمة التي تلقاها الفريق الملكي ريال مدريد ليلة أمس في الليغا على يد ريال بيتيس ، قائلة : ريال مدريد يفقد الصدارة. ريال مدريد يتخلى عن الصدارة ضد ريال بيتيس المتفوق.

وأضافت الصحيفة شأن تعليق الإسباني سيرجو راموس قائد الريال على الهزيمة “النتيجة كانت عادلة وعلينا ان نعمل نقد ذاتي، لم نكن أبدا ًجيدون، ولكن مازال أمامنا الوقت للتحسن وإستعادة الصدارة .

جديد اب برس​

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أما عن تعليق المدرب زين الدين زيدان، فقد قال : لقد كانت اسوء مباراة لنا في الموسم، افتقدنا كل شيء طاقة، لعب، حدة.