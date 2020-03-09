شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة في سوق إنتقالات مانشستر سيتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاي كورة_ قامت صحيفة التليجراف البريطانية بنشر تفاصيل مثيرة بشأن سوق إنتقالات مانشستر سيتي في الصيف المقبل. 1_آرتيتا يريد ستونز جديد اب برس​ Advertisements 2_ آرسنال مستعد لدفع 50 مليون من أجله في ظل وجود منافسة من توتنهام وايفرتون على اللاعب 3_ستونز أصبح مقتنع بأنه لم يعد خيار رئيسي في السيتي ووجود أرتيتا في آرسنال سيكون عامل رئيسي لإقناعه بالرحيل. 4_ مانشستر سيتي يعمل على تجديد عقد دي بروين حتى 2025 براتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو. 5_ مانشستر سيتي سيفتح محادثات مع رحيم ستيرلينج لتجديد عقده مع الفريق في الأسابيع المُقبلة.

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