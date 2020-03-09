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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..بشرى سارة لمليار مسلم والاعلان رسميا عن اول ايام شهر رمضان المبارك للعام الحالي ( هذا هو اول ايام شهر رمضان في السعودية واليمن )

2020/03/09 الساعة 10:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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