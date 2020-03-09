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صنعاء - ياسمين الخيامي - ساحر يمني يباغت الجميع بعمل مرعب صدم سكان السعودية ودول الخليج واثار خوف وهلع كل اليمنيين شمالا وجنوبا..لن تصدق ماذا فعل هذا الساحر الخبيث مع فتاة بريئة

2020/03/09 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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