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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست ايران ولا مصر ولا اليمن..فيروس كورونا يرعب هذه الدولة والامر يتحول الى تعصب طائفي وتعامل مرعب ومخيف للمصابين بالفيروس ( 4 صور )

2020/03/09 الساعة 09:08 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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