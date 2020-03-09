شكرا لبحثكم عن خبر عناصر حوثية تداهم مقر منظمة بالضالع وتعتقل العاملات فيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مشرف حوثي وعدد من العناصر المسلحة، بينهم مسلحات حوثيات، بمداهمة مقر إحدى المنظمات العاملة في مدينة دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر إعلامية، إن مسلحين على طقمين عسكريين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية، اقتحموا، السبت، مقر مؤسسة “انطلق الآن للتنمية”، وسط مدينة دمت، ونهبوا جميع ما بداخل المؤسسة من أثاث وممتلكات.

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وأوضحت المصادر، أن مسلحي الحوثي، الذين تقدمهم المشرف بمدينة دمت، المتحوث “عمر المعرشي”، والحوثية “نادية هيلان”، اقتادوا العاملات إلى مركز دار القرآن، الذي تستخدمه المليشيا أحد معتقلاتها.

ووفقا للمصادر، تم احتجاز موظفات المؤسسة لساعات والتحقيق معهن، وافرج عنهن لاحقا.

وتمارس المليشيا مختلف طرق التضييق على المنظمات والمؤسسات والمنتديات، الخيرية والحقوقية، لغير عناصرها أو الموالين لها.