شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد أمني كبير من محاولة إغتيال بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية من محافظة الضالع عن نجاة قيادي امني من محاولة اغتيال .

وقالت المصادر : تعرض قائد كتيبة في القوات الخاصة بالضالع اشرف علي صالح الملقب ب سيجح لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين على متن دراجة نارية في وادي معابر بالمحافظة.

واضافت المصادر أنه : اثناء خروج سيجح من منزله في معابر وقت العشاء باشره مسلحين يستقلون دراجة نارية بعدة طلقات نارية تسببت الى اصابته بشظايا بسيطة.

واختتمت المصادر قولها :تم استهداف الغرفة التي يخزن فيها ما ادى الى اصابته بشظايا.

وتعاني محافظة الضالع من عمليات اغتيال لعدد من العناصر الأمنية ويتهم الكثير عناصر مخابراتية حوثية بارتكابها.