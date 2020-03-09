شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد أمني كبير من محاولة إغتيال بالضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية من محافظة الضالع عن نجاة قيادي امني من محاولة اغتيال .
وقالت المصادر : تعرض قائد كتيبة في القوات الخاصة بالضالع اشرف علي صالح الملقب ب سيجح لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين على متن دراجة نارية في وادي معابر بالمحافظة.
واضافت المصادر أنه : اثناء خروج سيجح من منزله في معابر وقت العشاء باشره مسلحين يستقلون دراجة نارية بعدة طلقات نارية تسببت الى اصابته بشظايا بسيطة.
واختتمت المصادر قولها :تم استهداف الغرفة التي يخزن فيها ما ادى الى اصابته بشظايا.
وتعاني محافظة الضالع من عمليات اغتيال لعدد من العناصر الأمنية ويتهم الكثير عناصر مخابراتية حوثية بارتكابها.
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