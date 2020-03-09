شكرا لبحثكم عن خبر وزير في الحكومة الزحف بدأ لاستعادة الجوف وستسمعون ما يسركم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وزير الدول أمين العاصمة المعين من الشرعية عبد الغني جميل إن الزحف بدأ لتحرير الجوف من مليشيات الحوثي التي تمكن الحوثيين من السيطرة عليها قبل أيام .

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وقال جميل في منشور له على موقع التدوين تويتر " من مأرب أبشركم بدأ الزحف لرجال الرجال في الجوف".

وأضاف جميل ان هذا الزحف "رداً على رساله المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيت".

وقال في تغريدته " صحيح سقط الحزم لكن لن يسقط العزم ستسمعون ما يسركم" .