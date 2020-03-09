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وزير في الحكومة الزحف بدأ لاستعادة الجوف وستسمعون ما يسركم

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال وزير الدول أمين العاصمة المعين من الشرعية عبد الغني جميل إن الزحف بدأ لتحرير الجوف من مليشيات الحوثي التي تمكن الحوثيين من السيطرة عليها قبل أيام .

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وقال جميل في منشور له على موقع التدوين تويتر " من مأرب أبشركم بدأ الزحف لرجال الرجال في الجوف".

وأضاف جميل ان هذا الزحف "رداً على رساله المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيت".

وقال في تغريدته " صحيح سقط الحزم لكن لن يسقط العزم ستسمعون ما يسركم" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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