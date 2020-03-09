شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر من تغيرات جوية طارئة خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه فلكي يمني، تحذيرا لكافة المواطنين من تغيرات جوية طارئة قد تحدث خلال الايام القادمة.

وحذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" المواطنين والصيادين من ارتفاع سرعة الرياح وهباتها على عموم السواحل والمياه الإقليمية بدء من بعد غد الثلاثاء ويكون الموج معتدل الى مضطرب على السواحل الجنوبية والشرقية.

وذكر الشوافي بأن الرياح ستكون شديدة تصل الى 30 عقدة على باب المندب والسواحل الغربية من الثلاثاء وتشتد أكثر الاربعاء 11 مارس 2020 وأعلى هبات لها تتجاوز 35 عقدة لتجعل موج البحر عاصف ويتجاوز 3 أمتار.

ولفت الشوافي بأن نشاط الرياح على السواحل سيكون مثير للغبار على المناطق الساحلية وخصوصاً سواحل كلا من لحج وتعز وجنوب الحديدة حيث يكون مثير للغبار وحركة الرمال، متوقعاً نشاط الرياح المحملة بالغبار من غد الاثنين على الربع الخالي والصحاري الداخلية لتتوغل على العديد من مناطق المرتفعات والهضاب الداخلية وخصوصا الشرقية.

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وتوقع الشوافي بأسبوع شبه جاف وأمطار خفيفة على أجزاء بسيطة من المرتفعات والسواحل ومعدل الهطول التراكمي خلال أسبوع قادم على مستوى أفضل المناطق هطول من تعز الى صعدة لا يصل إلى 5 ملي، ويعتبر الهطول الخفيف المتوقع دون توقعات المزارعين خصوصا وأن الاسبوع القادم يعد الأسبوع الثاني من شهر القرانات للقمر بالثريا "شهر اقتران السبع" الذي يترقب فيه المزارع هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة.

ونبه الشوافي الصيادين من اضطراب الموج واشتداد الرياح من الثلاثاء القادم 10 مارس 2020 في جميع السواحل المتوقع اضطراب الموج فيها.

وحذر الشوافي كافة المواطنين والسائقين من الرياح والغبار وحركة الرمال في المناطق المتوقع فيها، وانخفاض الرؤية الأفقية، ودعاهم إلى تجنب الحمولات العالية والزائدة من الأربعاء القادم، في الخطوط الساحلية في لحج وتعز.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية توقع بهطول امطار خفيفة على اجزاء من المرتفعات الجبلية خلال منتصف مارس الجاري.