شكرا لبحثكم عن خبر ‏قيادي في الإصلاح يوضح حقيقة اعتقال اليدومي في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، أن رئيس الهيئة العليا للحزب، محمد اليدومي في منزله ويسافر ويتنقل متى اراد.

وقال العديني -في تغريدة على تويتر- إن من يروجون الشائعات حول اليدومي سيقفون على حقيقة الكذبة وحبلها القصير.

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وأضاف: "‏تشفق عليهم وترثى لحالهم اولئك الذين يعتمدون على الاشاعات في التسويق لأنفسهم".

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء عن اعتقال رئيس “حزب الاصلاح” في اليمن، محمد اليدومي أثناء محاولته مغادرة المملكة.