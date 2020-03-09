شكرا لبحثكم عن خبر ”يمنية” تلد في الشارع العام وهذا ما حصل! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، أن مواطنة "يمنية" ولدت على متن سيارة زوجها في الشارع العام.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن مواطن في مدينة إب اسعف زوجته بعد أن فاجأتها أوجاع الولادة، لكن الزوجة ولدت على متن السيارة، بسبب الازدحام المروري في شارع العدين و محكمة الاستئناف الناتج عن انتشار مالكي البسطات والباعة المتجولين.

Advertisements

واشارت المصادر الى أن الزوج استنجد بنسوة من المارات بالشارع العام لمساعدة زوجته.

وتسبب الازدحام المروري في عدة مدن يمنية بموت حالات مرضية قبل وصولها الى المستشفيات.