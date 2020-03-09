يونيسيف: اليمن يسجل واحدة من أعلى معدلات زواج الأطفال بالشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، ما زالت المرأة اليمنية تواجه مختلف صنوف الانتهاكات النفسية والجسدية والحقوقية.



واعتبرت المنظمة ظاهرة زواج الأطفال، أحد الشواغل الرئيسية لحماية الطفل في اليمن.

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وفي تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أعلنت اليوم الأحد، اعتزامها إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مكافحة زواج الأطفال.

ونبهت المنظمة إلى أن اليمن يسجل واحدة من أعلى معدلات زواج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط.

وتفاقمت الحقوق والحريات النسوية في اليمن منذ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على البلاد في سبتمبر 2014م.