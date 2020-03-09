خارطة الوضع العسكري في الجوف بعد سيطرة المليشيا على معظم مديرية خب والشعف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص:

تقترب مليشيا الحوثي من السيطرة الكاملة على محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، بعد سيطرتها أمس، على معظم مناطق مديرية خب والشعف.



وبعد أيام من سيطرة المليشيا على مديريتي الغيل والحزم، ودفعها بتعزيزات كبيرة من صنعاء وعمران، بدأت محاولة السيطرة على مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظات.

وتشكل المديرية 70% من مساحة المحافظة التي تبلغ 44 ألف كيلو متر مربع، كرابع محافظة يمنية من حيث المساحة.

ويوم أمس سيطرت مليشيا الحوثي على مناطق مهمة واستراتيجية في المحافظة.

Advertisements

ووفق مصادر عسكرية خاصة تحدث إلى "الخليج 365" فقد سيطرت المليشيا على منطقة اليتمة المهمة، والواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وجاءت سيطرة المليشيا على اليتمة بعد سيطرتها على منطقتي السيلة والمهاشمة في المديرية ذاتها، إثر معارك عنيفة مع قوات الجيش التي كانت قد انسحبت إلى المديرية من مديريتي الحزم والغيل.

وتتوقع مصادر عسكرية أن تستكمل المليشيا سيطرتها على المديرية اليوم، رغم وجود مقاومة قوية ممن تبقى من قوات الجيش في المديرية.

وبالسيطرة على المديرية تكون المليشيا قد أسقطت 90% من المحافظة، حيث لم يتبق غبر مديرية برط العنان القريبة من محافظة صعدة.

وتوقع محللون عسكريون أن تتجه المليشيا بعد الجوف إلى محافظة البيضاء ومن ثم إلى مديريتي بيحان وعسيلان في شبوة لإكمال الطوق على مدينة مأرب، التي تعد هدف المليشيا الرئيسي