شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق طبيعية لحماية الكلى من السموم وضبط ضغط الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تؤثر الكلى على العديد من الوظائف الحيوية بالجسم ، وإهمال صحتها يترتب عليه اضطرابات ضغط الدم وتراكم السموم والآلام ، لذا يجب اتباع نمط حياة صحي يحمي من أمراض الكلى ، ولك على النحو التالي :

1-تناول أطعمة صديقة للبيئة مثل التوت والعنب والفول السوداني ، حيث تحتوي على مركب ريسفيراترول الذي يكافح التهاب الكلي .

2-تناول عصير الليمون أو البرتقال حيث يحتويان على حامض الستريك الذي يقلل من حصوات الكلى .

جديد "الخليج 365"

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3- شرب الماء : ويجب الحرص على تناول كمية تتراوح بين 2.3 إلى 3.7 لتر يومياً لمساعدة الكلى في التخلص من السموم .

4- تناول العناصر الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم للمساعدة في معادلة الحموضة في البول ، ويقلل فرص الإصابة بالحصوات .