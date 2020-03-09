شكرا لقرائتكم خبر عن طرق منزلية بسيطة للتخلص من ألم اللثة فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر ألم اللثة من المشاكل الشائعة لدى الرجال والنساء ، إلا أنه يزيد بشكل أكبر مع النساء بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو الرضاعة أو انقطاع الطمث ، وقد يحدث قبيل الدورة الشهرية .

ويؤكد الأطباء أنه يمكن التخلص من ألم اللثة من خلال اتباع تلك الطرق البسيطة خاصةً إذا لم ترتبط بأي مشاكل أخرى ، وهي كالتالي :

1- كمادات : من خلال وضع قطعة قماش في الماء الساخن ووضعها على اللثة ، أو استعمال كمادات باردة بنفس الطريقة فالكمادات الساخنة والباردة لهما نفس المفعول .

جديد "الخليج 365"

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2- كمادات الأعشاب : عن طريق مزج مسحوق أعشاب القرنفل مع القليل من الماء الدافئ حتى يصبح عجينة ثم تضعها على اللثة مباشرةً .

3- أكياس الشاي : من خال نقع كيس الشاي لمدة 5 دقائق او تركه في الكوب كما هو معتاد ، ثم وضعه على اللثة بعدما تبرد حرارته .

4- غسل الفم بالماء والملح ، ويفض أن يكون الماء فاتر حيث يهدئ من الألم كما يقتل الملح البكتيريا .