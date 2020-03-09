شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يستدرج طفلا بالألعاب الإلكترونية لهتك عرضه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات، ضد متهم بخطف طفل وهتك عرضه.
ويعمل المتهم بمطعم، وأقدم على خطف الطفل بعد استدراجه إلى محله بإجراء بعض الألعاب الإلكترونية.
وأقدم المتهم على التحرش بالطفل الصغير، بعدما انفرد به، لكنه لم يكن على علم بأن فعلته سرعان ما ستنكشف، ويتم القبض عليه.
جديد "الخليج 365"
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