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عامل يستدرج طفلا بالألعاب الإلكترونية لهتك عرضه

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات، ضد متهم بخطف طفل وهتك عرضه.
ويعمل المتهم بمطعم، وأقدم على خطف الطفل بعد استدراجه إلى محله بإجراء بعض الألعاب الإلكترونية.

وأقدم المتهم على بالطفل الصغير، بعدما انفرد به، لكنه لم يكن على علم بأن فعلته سرعان ما ستنكشف، ويتم القبض عليه.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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