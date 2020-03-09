شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد لحظات من وصول قوات اجنبية "ليست سعودية او اماراتية"...المجلس الانتقالي يسيطر على أهم مديرية في شبوة..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، على مديرية عزان ثاني أهم مديرية في شبوة يأتي ذلك بعد يوم على وصول تعزيزات أمريكية إلى ميناء بلحاف. وقالت مصادر في شبوة ما وصفته باسم المقاومة الجنوبية شنت في وقت مبكر هجمات طالت معسكرات لقوات حكومية في مديريتي حبان وعزان، وتمكنت من نشر نقاط في عزان عقب انسحاب قوات الحكومة. جديد "الخليج 365" Advertisements

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