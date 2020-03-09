شكرا لقرائتكم خبر عن أسد ينقض على طفلة..ولكمة قوية تنقذها من فكه المفترس..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مروعة كادت تودي بحياة طفل في السادسة من عمره عندما انقض عليه أسد جبلي لافتراسه ، لكن شجاعة نادرة لرجل أمريكي أنقذت الطفل من موت محقق بين مخالب وأنياب الحيوان المفترس.

وكان مجموعة من الفتيان والأطفال خرجوا الاحد للتنزه بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، مما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة قوية إلى ضلوعه.فيما قام الاخرون بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفر الأسد هاربا.

جديد "الخليج 365"

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ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، وتم إغلاق المتنزه بحثا عن الأسد، وفق موقع "سي إن إن".

وأصدر متنزه "Rancho San Antonio County Park" بيانا وجه فيه نصائح للناس بشأن الطريقة المثلى للتصرف، في حال واجههم أسد جبال.

وقال البيان إنه يجب على الشخص أن يضخم من وقفته ويصدر أصواتا مرتفعة في حال صادف أسدا جبليا، ويجب عليه أن يتجنب أن يدير ظهره للحيوان المفترس.