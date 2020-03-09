شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...قناة الجزيرة تكشف قبل قليل عن تغير موازين القوى واسرع معركة تحرير لاولى مناطق الجوف التي سيطر عليها الحوثيين ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت " قناة الجزيرة " في خبرا لها قبل قليل عن مصادر محلية في " الجوف " أن قوات الجيش الوطني مسنودة بقبائل المحافظة تمكنت من تحرير منطقة " اليتمة " التي سيطر عليها الحوثيون . واكدت " الجزيرة " أن استعادة الجيش السيطرة على " اليتمة " جاء بعد ساعات فقط من دخول الحوثيين اليها وسيطرتهم عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو...قناة الجزيرة تكشف قبل قليل عن تغير موازين القوى واسرع معركة تحرير لاولى مناطق الجوف التي سيطر عليها الحوثيين ..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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