شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الامارات تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن اول رد على مقال بن دغر خسرنا معركة الجوف ولكن لم نخسر المعركة بعد "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements رد إماراتي على مقال بن دغر خسرنا معركة الجوف ولكن لم نخسر المعركة بعد : شن الاعلام الإماراتي هجوم حاد على دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسبب مقال نشره على حسابه في فيس بوك بعنوان خسرنا معركة الجوف ولكن لم نخسر المعركة بعد والذي اتهم فيه ذلك بسبب الانقلابات المتتالية على الدولة وعلى شرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وطالب فيه بوجود روية واضحة حول اليمن. ونشر موقع ارم نيوز التابع لاحد شيوخ الامارات فيديو مسيء لرئيس الوزراء السابق وهو الذي قوبل برفض الاعلاميين اليمينين الإساءة لبن دغر موضحين ان سبب ذلك الهجوم هو موقفة من سقطرى واحداث يناير في عدن.

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