شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول رد حوثي على تقدم قوات الجيش الوطني في الجوف"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث ناشطون حوثيون عن أسباب تقهقر قواتهم بمنطقة اليتمة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

ووفقا لمتابعة (أحداث نت)، تناقل عدد من الناشطين الحوثيين بمواقع التواصل الاجتماعي عن "طعنة في الظهر" وفق وصفهم.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقالوا بأن قواتهم في منطقة اليتمة تلقت طعنة في الظهر في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بينما حاول البعض إخفاء الأمر وعدم نشره كي لا يستفيد منه "العدو" حد قولهم.

وتسجل قوات الجيش الوطني في الأثناء انتصارات كبيرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت المصادر بأن الجيش زحف على مواقع الحوثي وبسط السيطرة على مواقع لغدم والمضباع التي تفصل بين اليتمه والمهاشمه.

وأكدت بأن قوات الجيش تقدمت حتى اللحظة حوالي ثلاثين كيلو من اليتمة ولا يزال التقدم مستمر.