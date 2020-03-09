شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حزب الاصلاح يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة احتجاز اليدومي في السعودية..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى قيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، ما تناولته بعض وسائل الإعلام، من قيام السعودية باحتجاز رئيس الحزب محمد اليدومي أثناء مغادرته المملكة. وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب عدنان العديني، "تشفق عليهم، وترثى لحالهم؛ أولئك الذين يعتمدون على الاشاعات في التسويق لأنفسهم". جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف في منشور مقتضب بصفحته على موقع "فيس بوك": "وحين ينجلي غبار إشاعتهم؛ يقفون على حقيقة الكذبة، وحبلها القصير". وأوضح العديني أن رئيس الحزب في منزله، ويسافر ويتنقل متى أراد". حسب قوله. تشفق عليهم وترثى لحالهم اولئك الذين يعتمدون على الاشاعات في التسويق لأنفسهم ، وحين ينجلي غبار اشاعتهم يقفون على حقيقة الكذبة وحبلها القصير ، الاستاذ محمد اليدومي في منزله ويسافر ويتنقل متى اراد .

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