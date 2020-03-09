شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...شاهد اول فيديو من اليتمة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصوير ليلي رصد فيه احتفالات النصر وتكبيرات الابطال والمواطنين واطلاق الأعيرة النارية في الهوى من داخل سوق اليتمة في الجوف عقب طرد المليشيات الحوثية . وكانت مليشيات الحوثيين قد توغلت الاحد في مناطق واسعة من مديرية خب والشغف قبل ان يتمكن الجيش من تغيير المعركة لصالحه. جديد "الخليج 365" Advertisements

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