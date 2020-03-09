شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجأة في الجنسية التي يحملونها...صورة الحرس الشخصي الخاص لـ غريفيث الذي رافقه إلى محافظة مأرب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي للمبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفث عقب زيارته إلى محافظة مأرب، وتم تداولها بشكل كبير بين نشاط السوشيال ميديا. وتنوعت ردود الافعال حول هيئة الحرس الشخصي للمبعوث الاممي والهويات التي يحملونها . جديد "الخليج 365" Advertisements

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