شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وسط تكبيرات النصر...هذا مايحدث الان في مدينة الجوف..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل أكدت مصادر مصادر عسكرية وميدانية أن الجيش الوطني تمكن من تطهير مدينة اليتمة بالكامل ، إضافة إلى تحرير سلسلة جبال مدرك غربا ، وسقوط العشرات من مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح ، إضافة إلى تدمير آليات قتالية محملة بالعتاد والعدة .

وقالت المصادر أن الانتصارات التي دوت تكبيراتها في ارجاء المناطق المحررة تبعها فرار جماعي لمن تبقى على قيد الحياة من عناصر المليشيات الحوثية الايرانية , مشيرة ان المعارك ماتزال حتى ساعة كتابة الخبر وسط تقدم للجيش الوطني المعزز برجال القبائل .

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