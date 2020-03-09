شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يشن الان هجمات عنيفة على الحوثيين في الجوف ويسيطر على عشرات المواقع ..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية، عن أسماء المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني، في زحفها خلال الساعات الماضية، على مواقع الحوثي بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. وأكدت مصادر (أحداث نت) بأن قوات الجيش الوطني أمنت بالكامل منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف. جديد "الخليج 365" Advertisements كما استعادت "وادي وجبهة السليلة، وجزء من المهاشمة"، بالإضافة إلى سيطرة قوات الجيش على جبال الأغدم ومدرك والمضباع. وأوضحت المصادر بأنه لا تزال المواجهات مستمرة جنوبا وأن عشرات من مليشيا الحوثي لقت مصرعها وجرح وأسر آخرين.

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