شكرا لمتابعة خبر عن تطوارات مفاجئة في الساحل.. خروج تظاهرات تهامية حاشدة وغير مسبوقة واعتقال العشرات من أبناء تهامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يقدمون عرضاً جديداً لحزب الإصلاح في مأرب ويكشفون عن إتفاقات إبرمتها الجماعة مع القبائل بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا.. السعودية تطلق خطة للتعليم عبر هذه الوسائل ورد الآن: تطورات عاجلة في الرياض.. السلطات السعودية تطرد 800 ضابط من جهاز الأمن والاستخبارات والجيش بعد اعتقال الأمراء مشايخ مأرب يحددون موقفهم من الشرعية والجيش الوطني

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