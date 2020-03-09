شكرا لمتابعة خبر عن بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا.. السعودية تطلق خطة للتعليم عبر هذه الوسائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة التعليم السعودية اليوم الأحد، عن خطة تعليمية تعتمد على التعليم الافتراضي من خلال التواصل مع الطلاب وذويهم عبر شبكة الإنترنت، وما توفره من تطبيقات تواصل وشرح بالإضافة لقناة ”عين“ التلفزيونية التابعة للوزارة.

وجاء الكشف عن الخطة الجديدة بالتزامن مع تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات في السعودية، كإجراء احترازي مؤقت لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن سجلت المملكة لغاية الآن إصابة 11 شخصا، والعمل على إحصاء الذين اختلطوا بهم للتأكد من سلامتهم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : كيف كانت نهايته صادمة عنكبوت عملاق يفترس “ثعبان ضخم“ بسرعة قصوى.. بعد أن تسلل إلى بيت العنكبوت!! شاهد(فيديو مروع)

عاجل : السعودية تعلن وفاة “العسيري” بشكل مفاجئ.. (صورة)

شاهد : ما يحدث في مكة؟.. مشاهد في إخلاء الحرم والكعبة وإفراغ صحن المطاف تحدث ضجة واسعة (فيديو)

مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل .. نفذ أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والمملكة (الاسم)

مصادر : تكشف عن توحيد البنك المركزي في العاصمةصنعاء وبنك عدن هذا الإسبوع ومصير العملة الوطنية الجديدة في الشمال

وتتضمن خطة التعليم الافتراضية، مباشرة مكاتب الإشراف التعليمية عملها خلال مدة التعليق، لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

Advertisements

وتشمل الخطة التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة، عبر وسائل التعلم عن بعد، التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بوساطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).

السعودية تطلق خطة للتعليم عبر هذه الوسائل كما تشمل توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة ”عين“ التي تبث على تردد قمر

”عربسات“ 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب: www.youtube.com/dorosien.

ونصت تعليمات الوزارة الجديدة، على استكمال الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

واتخذت السعودية الكثير من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض، حيث علقت نشاط العمرة بشكل كامل، وأوقفت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل كبير مثل الصين وإيطاليا، وفرضت قيودا على السفر منها وإليها، وأجّلت الكثير من الفعاليات الحاشدة.

وينتهي العام الدراسي في السعودية يوم 11 يونيو/ حزيران القادم، بينما تتخلله إجازة عيد طويلة تمتد بين يومي 7 و31 من شهر مايو/ أيار المقبل، بحيث تصادف منتصف شهر رمضان تقريبا.

ويتضمن التقويم الدراسي للعام الحالي، فصلا دراسيا صيفيا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ 9 يونيو/حزيران المقبل وينتهي يوم 18 أغسطس/آب.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو 6 ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية، وعددا محدودا من المدارس الخاصة، فيما يفوق عدد منسوبي وزارة التعليم الـ700 ألف منسوب من الجنسين، غالبيتهم من المعلمين.

ولقي أكثر من 3 آلاف شخص مصرعهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا منذ الكشف عنه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين بلغ عدد المصابين به في أنحاء العالم نحو 100 ألف شخص.