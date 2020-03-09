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عدن - ياسمين التهامي - عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

أعلنت كوريا الجنوبيّة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، الإثنين عن أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ خلال أسبوعين.

وسجّلت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة 248 حالة جديدة مؤكّدة الأحد -- وهذا أدنى رقم يوميّ منذ أواخر شباط/فبراير -- ما يرفع العدد الإجماليّ للمصابين في البلاد إلى 7382.

جديد اب برس​

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وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة.

وقالت المراكز الكوريّة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس في البلاد يبلغ 51.