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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير أمريكي شديد اللهجة يقصم ظهر ولي العهد السعودي ويربك كل حساباته..ومحمد بن نايف يطير فرحا بالتحذير الامريكي الذي ارعب الملك سلمان وكل افراد عائلته

2020/03/09 الساعة 08:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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