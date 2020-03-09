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صنعاء - ياسمين الخيامي - اسماء ابنة الشيخ عبد المجيد الزنداني تبهج سكان العالم..والرئيس الصيني يرسل طائرته الخاصة لنقلها الى الصين بعد ان تاكد بنفسه ان علاجها يشفي من الفيروس القاتل

2020/03/09 الساعة 06:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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