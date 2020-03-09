شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل انتصارات الشرعية في لغدم والمضباع التي تفصل بين اليتمة والمهاشمة بالجوف .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تخوض قوات الجيش الوطني وقبائل الجوف بقيادة المحافظ أمين العكيمي وبإسناد فاعل من طيران التحالف العربي ومشاركة طيران الأباتشي والقوات الإماراتية معارك عنيفة مع مليشيات الذراع الإيرانية، الحوثية، في محافظة الجوف وتكتسحها مع تحرير مناطق والتقدم في أخرى بينما جبهة صرواح مأرب تشهد مساندة مزامنة ومواجهات ضارية.

في الإيجاز الموثوق حتى ساعته تم تحرير مديرية اليتمة بالكامل والتقدم إلى وادي المهاشمة بخب الشعف والعمليات مستمرة. وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ووقع عشرات الحوثيين في الأسر.

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وسيطرت قوات الجيش الوطني بإسناد قبائل الجوف وطيران التحالف وعمليات مركزة نفذتها الأباتشي، على مواقع ومرتفعات جبيلة مهمة على أطراف خب الشعف كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية منذ بداية الحرب.

وتمكن الجيش الوطني والقبائل من تطهير مواقع لغدم والمضباع التي تفصل بين اليتمة والمهاشمة.

وتشهد الجبهات تصعيدا واسعا ضمن عملية منسقة لقوات العمليات المشتركة والقبائل وبإسناد التحالف مع استئناف القوات الإماراتية المشاركة بفاعلية في القتال في جبهات الشمال.