شكرا لبحثكم عن خبر هجوم معاكس في اليتمة .. والجيش الوطني يستعيد المناطق الساقطة بالجوف بسرعة البرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن قائد المقاومة الشعبية في الجوف سلطان الرؤسا ان جماعة الحوثي تتراجع بأتجاه مدرك والمهاشمة في مديرية اليتمة. ولفت بالقول الجيش الوطني والمقاومة يطاردونهم الآن غربي اليتمة ومجاميع حوثية تلوذ بالفرار. Advertisements واختتم بالقول هروب جماعة الحوثي من جبهات خب الشعب بالمحافظة. وقال مراقبون أن الجيش الوطني يتقدم بسرعة كبيرة بالجوف ويقترب من عاصمة المحافظة مديرية الحزم . ومن جهة أخرى قال الناشط الشاب زيد الشليف أن ‏قوات الحوثي ليست قادرة على القتال في الصحراء كل المديريات الصحراوية حررها الجيش خلال ايام وكذلك الجوف تحررت سابقا في غضون ايام لذلك فالحوثي لن يصمد في الجوف وسيهرب مع اول هجوم.

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