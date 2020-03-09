شكرا لبحثكم عن خبر عاجل " مصر " تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا.. والمفاجأة الصادمة في جنسيته! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة أول حالة لمصاب بفيروس الكورونا المستجد، وهو ألماني الجنسية، وذلك بعد وصوله من ألمانيا بسبعة أيام.

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وفي بيانٍ للوزارة، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لها، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية.

وأضاف البيان “تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس”.