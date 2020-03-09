شكرا لبحثكم عن خبر انتصارات الحوثيين ومستقبل الجنوب. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الكاتب والمؤرخ / محمد عباس ناجي الضالعي

بعض الجنوبيين ممن هم قصيري النظر عندما نتحدث إليهم أن انتصارات الحوثيين في وطنهم فيها خدمة كبيرة للجنوبيين يندهشون من قولي هذا ويعتبرونني مسانداً للحوثيين كونهم لا يمتلكون الرؤية الثاقبة والبعيدة المدى.

ومع ذلك فأنني متمسكاً بقولي هذا للاسباب التالية :

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- انتصارات الحوثيين العسكرية كشفت عن مستور مؤامرات الاخوان المسلمين بأن هدف حربهم الأول لم يكن موجه ضد الحوثيين وإنما ضمان استمرار إحتلال الجنوب وإنهم على استعداد للتحالف مع الحوثيين في سبيل ذلك.

- انتصارات الحوثيين ستكشف الموقف الحقيقي للسعودية من قضية شعب الجنوب إذا ما كانت لديها الاستعداد لمساندته في الدفاع عن أرضه أو حتى في أضعف الأحوال ستجعل منه طرف فاعل في أية عملية سياسية مستقبلية أو أنها أعتبرته مجرد مقاتلين مرتزقة لخدمة أهدافها في الفترة الماضية وكذا سيكون الحال في الفترة القادمة.

- انتصارات الحوثيين العسكرية هل ستتوقف على وطنهم أم أنها ستتوسع نحو أرض الجنوب ولاسيما في إتجاه أراضي محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بما يجعل القوى الجنوبية محصورة في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها بما يفرض على الجنوبيين الخضوع للأمر الواقع والقبول بالعودة إلى بيت الطاعة في صنعاء.

- أخيراً يمكن القول إن إنتصارات الحوثيين ستنهي الوضع القائم - وضع ألا حرب وألا سلم - وضع الحرب العبثية - التي جعلت الشعبين في الجنوب والشمال في حالة بؤس وشقاء - حرب ليس لها أفق واضح المعالم والاهداف حسمها من قبلهم ستجعل الامور تنجلي بكل وضوح وتزيل الغشاوة عن عيون منهم قصيري النظر.

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.