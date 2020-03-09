شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وبالصورة: أول تعليق حوثي على زحف وانتصارات الجيش في الجوف.. "طعنة في الظهر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث ناشطون حوثيون عن أسباب تقهقر قواتهم بمنطقة اليتمة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. ووفقا لمتابعة (أحداث نت)، تناقل عدد من الناشطين الحوثيين بمواقع التواصل الاجتماعي عن "طعنة في الظهر" وفق وصفهم. وقالوا بأن قواتهم في منطقة اليتمة تلقت طعنة في الظهر في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بينما حاول البعض إخفاء الأمر وعدم نشره كي لا يستفيد منه "العدو" حد قولهم. Advertisements وتسجل قوات الجيش الوطني في الأثناء انتصارات كبيرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن). وقالت المصادر بأن الجيش زحف على مواقع الحوثي وبسط السيطرة على مواقع لغدم والمضباع التي تفصل بين اليتمه والمهاشمه. وأكدت بأن قوات الجيش تقدمت حتى اللحظة حوالي ثلاثين كيلو من اليتمة ولا يزال التقدم مستمر.

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