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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: مرسوم ملكي مرتقب خلال الساعات القادمة ومجتهد يسبق الحدث ويكشف عن مضمون الإعلان ؟!





عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: مرسوم ملكي مرتقب خلال الساعات القادمة ومجتهد يسبق الحدث ويكشف عن مضمون الإعلان ؟! تناول بعض المغردين بأن الحالة الصحية لعاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز في وضع حرج للغاية . وكشف المغرد الشهير مجتهد في تغريدة له على تويتر بأن الملك سلمان في حالة احتضار إن لم يكن قد توفي على الأرجح . ولفت بأن المعتقلين من أفراد الأسرة الحاكمة لآل سعود بالعشرات وليس كما يشاع بأنه يقتصر في الأمير أحمد بن عبدالعزيز ابناء نايف . وكشف المغرد الشهير مجتهد في تغريدة له عن تفاصيل الوضع الصحي للملك سلمان ” الملك توفي ، أو يحتضر ” واضاف المعتقلون من العائلة بالعشرات وليس فقط أحمد وأبناء نايف ” . وأكد في تغريدته أن ” الموظفون في الديوان والقصر والحرس الملكي أخبروا أن الملك لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية .” وكشف مجتهد عن مساعي ولي العهد محمد بن سلمان لإعلان بيان ينسبه للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا ” ابن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا ” واختتم تغريدته بالتساؤل ” ماذا جرى للملك ؟” لافتا “ننشره لاحقا “.







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