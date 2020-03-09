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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل وردنا الأن هاذا الخبر الجميل:..تدشين الحجر الصحي بمنافذ المهرة لمواجهة فيروس كورونا

دشن الاخ سعيد علي مصدع رئس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية حوف اليوم فعاليات دورة تدشين الحجر الصحي بمنفذ صرفيت الخاص بالفحص عن حالات مرض كرونا للعاملين الصحيين بالمديرية، بحضور الأخوة محمد سالم سهيل مدير مكتب الصحة والسكان ومدير مستشفى حوف الريفي حسن نصيب ود. سعيد احمد كده ود. عبدالله باعوضه والعاملين الصحيين ومسوؤل الترصد ابراهيم علي سلومه. وأشاد مصدع في حفل التدشين بالجهود المبذولة من قبل مكتب الصحه بالمديرية.، حاثا العاملين الصحيين على بذل جهود أكثر لمواجهة فيروس كورونا. ودعا إدارة منفذ صرفيت إلى التعاون مع المركز الصحي للفحص عن حالات الوافدين من الاجانب والحالات المشتبه. إلى ذلك قام العمال الصحيين بالمركز بتوزيع بعض الكمامات للعاملين في المنفذ جديد اب برس​ Advertisements

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