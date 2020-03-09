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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل:الجيش يستعيد ..اليتيمة ومواقع اخرى (تفاصيل)

أكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف كبرى مديريات محافظة الجوف، بعد ساعات من دخول الحوثيين إليها.

وأضافت المصادر للمصدر أونلاين، ان قوات الجيش شنت هجوما معاكسا، بعد صد هجوم ميليشيا الحوثي الذي سيطرت خلاله على منطقة اليتمة ومواقع أخرى في المديرية القريبة من السعودية.

جديد اب برس​

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وأشارت إلى أن الجيش مسنودا بقبائل الجوف، استعاد منطقة اليتمة بشكل كامل، وواصل التقدم من محورين غرب وجنوب المنطقة.

وتمكنت القوات التي توجهت غربا من استعادة جبال السليلة ومواقع أخرى وصولا الى وادي المهاشمة، كما استعادت قوات أخرى مواقع مهمة جنوب اليتمة.

المصادر أشارت الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين، بالإضافة الى وقوع عدد من الأسرى في أيدي القوات الحكومية التي سيطرت أيضا على كميات من الأسلحة، نتيجة للانسحاب العشوائي وتفرقهم في مناطق لا يعرفون تضاريسها.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات الجوية على مواقع وعربات عسكرية تابعة للميليشيا في مناطق متفرقة بالمديرية.

وشهدت منطقة "اليتمة" مساء الأحد، احتفالات شعبية وإطلاقا للأعيرة النارية في الهواء، ابتهاجا باستعادة السيطرة عليها من قبل قوات الجيش، وفقا لسكان محليين.