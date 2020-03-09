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عدن - ياسمين التهامي - سعودي من الطائفة الشيعية يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ويرعب كل السعوديين ..والداخلية السعودية تتخذ اجراءات صارمة وتصدر بيان عاجل نص البيان تفاصيل حصرية

اصيب السعوديين بالذعر والهلع بعد ان أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اصابة مواطن سعودي من الطائفة الشيعية بفيروس كورونا القاتل. وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": إن بلاده قررت اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، وذلك بعد حادثة الشيعي السعودي العائد من إيران.

وكان مواطن سعودي شيعي من الدمام بالمنطقة الشرقية التي تعد أبرز معاقلهم، استطاع الدخول إلى البلاد وقد حمل معه فيروس كورونا القاتل من إيران. جديد اب برس​ Advertisements



وأضاف المصدر: أن إجراءات التعامل مع الأشخاص الذين زاروا دولًا موبوءة بفيروس كورونا الجديد تتم حاليًا من خلال تتبعهم داخل المملكة، مؤكدةً أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة. وأشار إلى أنه تقرر تنسيق الجهات الأمنية فورًا مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقًا لعدد من القواعد. وأوضحت الداخلية السعودية، أنه "في حال كان الراغب في دخول المملكة سعوديًا أو مقيما، فيتم إشعار السلطات عند المنفذ، بأنه كان قادمًا إلى الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يومًا الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها"

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