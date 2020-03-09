شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للحفاظ على صحة الطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتاج الطفل دائمًا إلي مزيد من الرعاية والاهتمام ليصبح بصحة جيدة حيث أن صحته من الصغر تنعكس عليه في الكبر ، فيجب الاتمام به منذ لحظة ولادته حيث أن الطفل منذ ولادته يتعرض للمرض والانتكاسات في صحته نظرًا لضعف مناعته وكثير من الاباء والامهات يجهلون ما يحدث لأبنائهم خاصة وإن كان المولود الاول لهم ,لذلك يجب الحرص علي صحة الطفل وحمايته من التعرض للأمراض التي تؤذي صحته .نستعرض لكِ في هذا المقال طرق الحفاظ على صحة طفلكِ.

جديد اب برس​

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-ترك الطفل وحيدًا:

والحرص أيضًا علي عدم ترك الطفل وحيدًا في البيت فمن الممكن أن يحدث كوارث بالبيت.

-النوم مبكرًا:

كما يجب تعود الطفل منذ الصغر علي النوم مبكرًا لما له من فائدة كبرة للجسم والصحة بوجه عام.

-الملابس المناسبة:

ويجب علي الطفل ارتداء الملابس المناسبة للطقس فالملابس الثقيلة شتاءًا والخفيفة صيفًا ولا يفضل ان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة وخاصة شمس الظهيرة الحارقة .

-الجلوس أمام التلفاز طويلًا:

لا تسمح لطفلكِ بالتواجد لساعات طويلة أمام التلفاز والكمبيوتر نظرًا لأنه يحتوي علي إشعاعات تضر عينيه وجسمه.

-المأكولات الخارجية:

واحرص دائمًا علي عدم تناول طفلكِ للمأكولات الخارجية أو غير المعروف مصدرها لأن ذلك سوف يجعله عرضة للأمراض.

-التدخين:

وعندما يدخن الاب لا تدعيه يدخن امام طفلكِ حتي لا يستنشق الدخان ويتعرض لازمات بصدره حيث يطلق علي ذلك التدخين بالسلب أي أن الطفل يصبح مدخنًا أيضًا كأبيه نظرًا لاستنشاقه دخان السجائر.

-الحساسية:

يعاني بعض من الاطفال من الحساسية لدي بعض الطعام كالموز والفراولة والمانجا حيث تظهر الحساسية على شكل طفح جلدي وإفراز الدموع وسيلان في الأنف وصعوبة في التنفس ويرجي في هذه الحالة الذهاب إلى المستشفى مباشرة واستشارة الطبيب المختص، أما الحساسية المفرطة فتكون على شكل طفح جلدي بالإضافة إلى إسهال مزمن وامساك متكرر وقيء والعلاج هنا يكون بتجنب الطعام.

-الربو والسكري:

وهناك أطفال تعاني من مرض الربو أو السكري وهنا يجب التواصل مع المدرسة الخاصة بالطفل نظرا لتواجده معظم الوقت هناك فأحيانا يحتاج الطفل إلي اسعافات ورعاية طبية على المدي القصير كتناول جرعات من المضادات الحيوية وهناك اطفال على الناحية الأخرى تحتاج إلى رعاية طبية دائمة فهم يتمتعون أيضًا بالحقوق نفسها من حيث القبول في المدارس والمشاركة في الانشطة الاعتيادية أيضًا ولكنهم بحاجة إلى المساندة والدعم أحيانا، ولكن هناك حالات صحية لا يمكن التعامل معها بل تتطلب إرسال الطفل إلي مدارس مجهزة لاستقبال هذه الحالات.

-السعال:

يعتبر مرض السعال مرض يصاحب معظم الاطفال والكبار أيضًا حيث تختلف الاسباب التي تؤدي إليه كالتهاب الرئة والخانوق والتهاب القصبات وأيضًا الاسباب الناتجة عن الربو وتحسس القصبات واتهاب الجيوب الانفية، فإذا وجدتي طفلكِ يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة ووجود بلغم مع الدم أو يجد صعوبة في التنفس مع وجود صفير في الرئة والقلب يجي فورا مراجعة الطبيب المختص ، أما ذا وجدتي طفلك يعاني من السعال الخفيف فيمكن علاجه في البيت وذلك عن طريق تناول الاعشاب الطبية كالزعتر مع تجنب أدوية السعال للأطفال في سن ثلاث سنوات نظرا لاحتوائها علي المواد الكيميائية.