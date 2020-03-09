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عدن - ياسمين التهامي - السيدغريفيث يحصل على تطمينات باستئناف العملية السياسية

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأخيرة إلى مأرب، مشيرةً إلى أنه تلقى بعض التطمينات حول العملية السياسية. وقالت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم الأحد، إن غريفيث تلقى ردوداً إيجابية أولية غير رسمية من مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية. ونوهت إلى أن غريفيث تحدث بشكل قاطع على ضرورة وجوب أن تتحول هذه الردود إلى إجراءات فورية. ولفتت إلى أن غريفيث ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة للدعوة إلى محادثات يجلس فيها كافة الأطراف. جديد اب برس​ Advertisements

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