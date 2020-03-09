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الخارجية اليمنية تحظر تأشيرات الدخول للقادمين من الدول الموبوءة بكورونا

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عدن - ياسمين التهامي - الخارجية اليمنية تحظر تأشيرات الدخول للقادمين من الدول الموبوءة بكورونا

عدن الحدث
أقرت الحكومة الشرعية، سلسلة من الإجراءات لمنع وصول فيروس كورونا إلى
اليمن. وقررت وزارة الخارجية تعليق العمل بتأشيرات دخول الأراضي اليمنية بشكل
مؤقت وحتى إشعار آخر، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول الموبوءة بالفيروس،
واستثنت من هذا القرار أي شخص يثبت عدم إصابته بكورونا. وقالت الخارجية، في
بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية إنه "يجب على جميع مواطني الدول الأخرى
الراغبين بزيارة اليمن عبر جميع المنافذ، الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو
إحدى الدول المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير خلال الـ 14 يوما السابقة
لوصولهم اليمن". وحثت الوزارة، شركات النقل الجوي والبري وخدمات طيران
الأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع
المسافرين لليمن وتسليمه عند الوصول إلى مطارات ومنافذ البلاد. كما دعت
اليمنيين إلى الالتزام بحظر السفر إلى إيران أو أي من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا
للفيروس. ولم يسجل اليمن أي حالات إصابة بكورونا حتى الآن. وكانت جولييت توما
مديرة الاتصالات الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قالت في وقت سابق "لا يمكنني أن أتخيل مدى الكارثة التي ستحدث إذا وصل
فيروس كورونا إلى دول مثل سوريا واليمن". وأضافت "لحسن الحظ، حتى الآن،
ليس لدينا أي حالات، ونأمل في حملات التوعية التي نقوم بها على أرض الواقع
خاصة بالنسبة للنظافة الشخصية، ومع غسل الأيدي لن يأتي الفيروس إلى هذه

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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