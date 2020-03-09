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صنعاء - ياسمين الخيامي - ظهور خاطف للإعلامية ’’سهير القيسي‘‘ بعد أنباء زواجها من ’’محمد بن راشد‘‘ خلفًا للأميرة هيا بنت الحسين (شاهد الصور صادمة)

خطفت الإعلامية العراقية، سهير القيسي ، الأضواء بظهور جديد، مرتدية البنطال الأسود والشميز الابيض إلى جانب حقيبتها الحمراء . يأتي ذلك بعد أنباء تزعم زواج القيسي بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعد عجزه عن استرجاع زوجته الهاربة الأميرة هيا بنت الحسين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. “قناة بلقيس” تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل) وردنا الان.. خارطة عسكرية توضح سيطرة الحوثيين على أكبر مديريات الجوف وخسارة قوات الشرعية لأكبر مساحة جغرافية في غضون ساعات ورد للتو.. باحثة أمريكية تفجر مفاجأة: تدهور الحالة الصحية لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس “كورونا” ونقله إلى المستشفى.. تفاصيل ورد للتو : بعد ساعات من عزل القطيف.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في كافة مدن المملكة اعتبارا من الغد وتعلن حالة الطوارئ الزعيم الراحل ''صدام حسين'' يتحدث فيه عن فيروس ''كارونا'' يثير جدلا واسعا وابنته الكبرى رغد تكشف الحقيقة.. وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه !..( فيديو صادم) هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال.. شاهد Advertisements عاجل وخطير جدا.. وزارة الدفاع الروسية تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن الدولة التي نشرت فيروس كورونا.. ''يتم نقله عبر طائرات مسيرة لأي مكان تريد استهدافه''.. (فيديو صادم) عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة. ورد للتو.. واشنطن تتحدث عن ما سيحدث في جنوب السعودية وتكشف أسباب سقوط الجوف وتؤكد أن مارب ليست هدف الحوثي بل هذه المنطقة هي الهدف سيناريو خطير ومرعب.. مقرّب من أمير الكويت يعلن: الدول العربية ستشهد خلال الأيام القادمة حرباً طاحنة يقودها أقوى جيش عربي.. (صورة صادمة) وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد) ورد للتو...قناة المسيرة الحوثية تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الجميع وقلب الامور راسا على عقب في الجنوب والشمال وكان انتشر بين النشطاء خبر مزعوم مفاده أن “ابن راشد” أقدم على الخطوبة والزواج من الإعلامية العراقية الشهيرة المقيمة في الإمارات سهير القيسي، وربطوا ذلك بهروب زوجته الأميرة هيا. لكن اتضح أنها مجرد شائعات سبق الترويج لها من قبل في 2016 عقب استضافة حاكم دبي لـ”القيسي” ضمن عدد كبير من نجوم المجتمع والمسؤولين على مائدة الإفطار السنوي الذي ينظمه

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