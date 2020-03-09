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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفجر مفاجأة مدوية عن "صدام حسين" أبكت كل العراقيين .. شاهد

كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم معلومة مثيرة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": تأمل شيعة العراق خيراً بسقوط نظام صدام حسين واستلام السلطة من قبل المعارضة الشيعية العراقية التابعة لإيران عام 2003. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. “قناة بلقيس” تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل) وردنا الان.. خارطة عسكرية توضح سيطرة الحوثيين على أكبر مديريات الجوف وخسارة قوات الشرعية لأكبر مساحة جغرافية في غضون ساعات ورد للتو.. باحثة أمريكية تفجر مفاجأة: تدهور الحالة الصحية لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس “كورونا” ونقله إلى المستشفى.. تفاصيل ورد للتو : بعد ساعات من عزل القطيف.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في كافة مدن المملكة اعتبارا من الغد وتعلن حالة الطوارئ الزعيم الراحل ''صدام حسين'' يتحدث فيه عن فيروس ''كارونا'' يثير جدلا واسعا وابنته الكبرى رغد تكشف الحقيقة.. وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه !..( فيديو صادم) Advertisements هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال.. شاهد عاجل وخطير جدا.. وزارة الدفاع الروسية تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن الدولة التي نشرت فيروس كورونا.. ''يتم نقله عبر طائرات مسيرة لأي مكان تريد استهدافه''.. (فيديو صادم) عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة. ورد للتو.. واشنطن تتحدث عن ما سيحدث في جنوب السعودية وتكشف أسباب سقوط الجوف وتؤكد أن مارب ليست هدف الحوثي بل هذه المنطقة هي الهدف سيناريو خطير ومرعب.. مقرّب من أمير الكويت يعلن: الدول العربية ستشهد خلال الأيام القادمة حرباً طاحنة يقودها أقوى جيش عربي.. (صورة صادمة) وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد) ورد للتو...قناة المسيرة الحوثية تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الجميع وقلب الامور راسا على عقب في الجنوب والشمال وأضاف: لكننا نرى بأن شيعة العراق اليوم يحنون لأيام صدام والنظام السابق ويذكرونه بالخير .. لكثرة الجوع والفقر الذي عاشوه ، ولأنهم صاروا ملطشة عند الذيول الإيرانية بالعراق. ويسألونك عن صفقة القرن...هل تعلم أن صفقة القرن ربعها فلسطيني وثلاثة أرباعها عربي...أليس تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان جزءاً لا يتجزأ من صفقة القرن؟ لماذا لم تظهر الصفقة إلا بعد تدمير المنطقة

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