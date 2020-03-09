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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرهابية تصطنع الإنسانية.. والإعلام السعودي يفضحها للمجتمع الدولي الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قامت مليشيا الحوثي بتشكيل خلايا إعلامية موجهه للعمل علي تضليل منظمات المجتمع الدولي، وتقدمت صحيفة "الوطن" السعودية بتقرير يؤكد أن الإرهابية اصطنعت الإنسانية في فيديو مفبرك لتضخم انتصارات مليشياتها في الجبهات. وأوضحت الصحيفة أن الحوثي يعمل علي تزوير الحقيقة ويقدم رسائل للخارج عن شعبية مكذوبة وانتصارات وهمية، مشيرة إلى مقاطع فيديو تعمل الإرهابية الأن علي اعداده لبعض الأطفال والنساء، لتعرض والأوضاع الإنسانية على الجمعيات والهيئات والمنظمات الإنسانية.

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