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عدن - ياسمين التهامي - فتاة يمنية ذهبت لتتعلم الكوافير .. فكانت المفاجأة الصادمة التي صعقتها وزميلتها

جديد اب برس​ Advertisements مصادر مطلعة بعدن، أن أحد الفتيات ذهبت لتتعلم الكوافير بأحد الجمعيات فتم اغتصابها وزميلتها. وأكدت المصادر انه تم إختطاف فتاة ذهبت لتتعلم الكوافير باحدى جمعيات المجتمع المدني في مدينة عدن، وبمجرد إدراكها بأن المكان غير ملائم تواصلت مع مسؤولي الجمعية لتأخذ مبلغها المالي الذي دفعته للتدريب، لكن فتيات من الجمعية اخبرنها بأن مبلغ المال متواجد في المكتب الآخر للجمعية، ومن ذلك الوقت لم يعرف أحد عنها شيء. واشارت المصادر الى تعرض فتاة أخرى بنفس الجمعية للاغتصاب. ونوهت المصادر بأن الجمعية تقع في منطقة بين الشيخ عثمان ودار سعد ويديرها أحد الناشطين المجتمعيين. وتشهد عدن كغيرها من المحافظات انفلات أمني تسبب في حدوث عشرات الجرائم الجنائية مصادر مطلعة بعدن، أن أحد الفتيات ذهبت لتتعلم الكوافير بأحد الجمعيات فتم اغتصابها وزميلتها. وأكدت المصادر انه تم إختطاف فتاة ذهبت لتتعلم الكوافير باحدى جمعيات المجتمع المدني في مدينة عدن، وبمجرد إدراكها بأن المكان غير ملائم تواصلت مع مسؤولي الجمعية لتأخذ مبلغها المالي الذي دفعته للتدريب، لكن فتيات من الجمعية اخبرنها بأن مبلغ المال متواجد في المكتب الآخر للجمعية، ومن ذلك الوقت لم يعرف أحد عنها شيء. واشارت المصادر الى تعرض فتاة أخرى بنفس الجمعية للاغتصاب. ونوهت المصادر بأن الجمعية تقع في منطقة بين الشيخ عثمان ودار سعد ويديرها أحد الناشطين المجتمعيين. وتشهد عدن كغيرها من المحافظات انفلات أمني تسبب في حدوث عشرات الجرائم الجنائية

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