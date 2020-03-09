شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية غير متوقعه لممارسة الجنس في الصباح بنسبة للرجال والمرأة؟..تعرف عليها… تفاصيل أكثر… والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد صحية غير متوقعه لممارسة الجنس في الصباح بنسبة للرجال والمرأة؟..تعرف عليها… تفاصيل أكثر…

جرت العادة على ممارسة العلاقة الحميمية في المساء. فالعديد من الأزواج يؤجلون الإلتقاء لأوقات متأخرة من الليل. ولكن بعد يوم طويل في العمل أو العمل المنزلي أو للإسباب أخرى قد يصابا الزوجان بإجهاد بدني وذهني طوال اليوم، و قد يصبح الجنس في المساء أقل إمتاعًا وأكثر إرهاقًا. وعليه يتجه بعض الأزواج إلى ممارسة الجنس في الصباح . وقد نجد هذا غريبًا إلى حد ما ولكن العلم أكد على أن للجنس الصباحي فوائد كثيرة على كلا المستويين البدني والنفسي سنتعرض لها بالتفصيل فى هذا المقال .

فوائد ممارسة الجنس فى الصباح رياضة صباحية بدلا من الإستيقاظ مبكرًا للرياضة، تعتبر ممارسة الجنس إحدى الطرق المميزة للتدريب البدني. فجميع عضلات الجسم تقريبًا تتحرك أثناء العلاقة الجنسية.مما يؤدي إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية (3000 سعر حراري تقريبا/ 30 دقيقة) . بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية وزيادة وصوله إلى المخ

جديد اب برس​

Advertisements

تقليل الضغط العصبي ومنع الإكتئاب أثناء العلاقة الجنسية وبعدها يقوم الجسم بإفراز العديد من النواقل العصبية والمواد الكيميائية كهرمون الإندورفين “هرمون السعادة”. مما يعطيك شعورا جيدًا طوال اليوم. فزحام المرور سيمر عليك مرور الكرام وضغط العمل يصبح تأثيره أقل وستشعر بهدوء الأعصاب والراحة وكما نقول “اليوم الحلو بيبان من أوله”.

إشراقة مميزة للوجه بدلا من قضاء الوقت في الصباح بين مستحضرات التجميل ما رأيك في مستحضر تجميل طبيعي ومجاني؟ نعم، فمثله كمثل الرياضة الصباحية يحافظ الجنس على دورة دموية صحية ويشعركم بالنشاط والحيوية ويعطي للوجه إطلالة مشرقة وصحية. يقول الدكتور هيربنيك مؤلف كتاب “it feels good” أن “الإستروجين الذي يتم إطلاقه في الجسم عند الوصول لهزة الجماع يعمل على تغذية الشعر و تحسين طبقة الجلد وضبط قوامه.”

تدعيم جهاز المناعة لا شك بأن ممارسة الجنس بشكل عام تقوي جهاز المناعة. فقد وجد الباحثون أن ممارسة الجنس مرتين أو ثلاثة في الإسبوع تؤثر بالإيجاب بدرجة كبيرة على جهاز المناعة. فالأشخاص الذين يمارسون الجنس بإستمرار لديهم غلوبيولين A “أجسام مضادة تحمي الجسم من العدوى” أكثر 30% من هؤلاء الذين يمارسون الجنس بشكل غير دوري. فيعمل الجنس في الصباح على زيادة إفراز غلوبيولين مناعي A “IgA” الذي يحمي الجسم كما أن إفرازه صباحاً على جدار الجهاز التناسلي للأنثى يعمل على حمايته من العدوى. اقرأي أيضًا : رحلة دقيقة من داخل جهازك التناسلي صحة القلب والقضاء على الصداع النصفي في دراسة قامت بها جامعة بلفاست على 1000 رجل ذو أعمار متوسطة على مدار عشر سنوات وجدت أن ممارسة الجنس مرتين أو ثلاثة في الإسبوع تقلل من خطر من الإصابة بالسكتة أو الأزمة القلبية بنسبة 30% كما يساعد الجنس بشكل دوري على تقليل ضغط الدم وتنظيم الدورة الدموية. في دراسة أخرى عن ممارسة الجنس في الصباح وجد الباحثون أن العلاقة الجنسية في الصباح بشكل دوري تقضي على أعراض الصداع النصفي الذي تشعر به بعض النساء في فترة ما بعض الظهيرة بفضل الهرمونات التي تفرز أثناء الجماع و تنشيط الدورة الدموية. الاستعداد لممارسة الجنس فى الصباح والآن بعد أن عرفنا فوائد ممارسة الجنس في الصباح، بقى أن نعرف كيفية الإستعداد له حضّر له في الليلة السابقة ربما تكون رائحة الفم غير محببة في الصباح فلا تدع هذا يفسد علاقتك، الاحتفاظ ببعض النعناع جانبك سيساعدك في القضاء على رائحة الفم الكريهة.

من المفضل أيضا أن تذهب لدورة المياة قبل أن تنام مباشرة حتى لا تحتاج لفعل هذا في الصباح.

أيقظ زوجتك برفق قد لا تكون زوجتك على علم بأنك مستعد لفعل ذلك في الصباح.

من الأفضل أن تبدأ بحركات بطيئة حتى توقظ زوجتك في مزاج هادئ ومستعد لكي تستمتعا معا. اقرأ أيضًا: لماذا كل ما عليك فعله في الصباح أن تحتضنها ؟ ضع الوقت في الإعتبار قد لا تكون من الأشخاص الذين يمكنهم اعتبار شئ آخر أثناء الجماع للتركيز وعليه من الأفضل أن تستيقظ قبل موعد عملك بوقت كافي يمكنك من الإستمتاع بلا قلق من التأخير.



