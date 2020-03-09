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عدن - ياسمين التهامي - هل يشترط للسعوديين العائدين من مصر استخراج شهادة «PCR»
كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أن إجراءات عودة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر، لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR) لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونوهت السفارة عبر حسابها في «تويتر» أمس (الأحد)، أنه تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، بما فيها الخطوط السعودية، ومصر للطيران، وعلى كافة شركات الطيران الخاص السعودية والمصرية.
جديد اب برس
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